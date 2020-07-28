В Google рассказали о причине блокировки YouTube-канала "Царьграда"

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Американская компания Google заблокировала официальный аккаунт телеканала "Царьград" на YouTube в связи с "законом о санкциях и нарушением правил торговли", говорится в сообщении компании во вторник.

Ранее телеканал сообщил о том, что блокировка его аккаунта на YouTube произошла в ночь на 28 июля. Сейчас "Царьград" готовит официальное обращение к администрации сайта с требованием восстановления канала.

"Google соблюдает все применимые законы о санкциях и соблюдении правил торговли. Если мы обнаруживаем, что учетная запись нарушает эти законы, то предпринимаем соответствующие действия", - говорится в сообщении Google.

Председатель совета директоров группы компаний "Царьград" Константин Малофеев находится под санкциями Европейского Союза с 2014 года в связи с событиями на востоке Украины.

"Царьград" начал вещать в 2015 году. Он позиционирует себя как консервативный информационно-аналитический телеканал, освещающий события в России и мире "с точки зрения русского православного большинства". В сфере профессиональных интересов телеканала - внутренняя и внешняя политика России, геополитика, международные отношения, культура, традиции, религия.