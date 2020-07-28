В Волгоградской области увеличат коечный фонд для пациентов с коронавирусом

ВОЛГОГРАД, 28 июля. /ТАСС/. Количество свободных коек в Волгоградской области для пациентов с новой коронавирусной инфекцией планируют увеличить из-за того, что в настоящее время не снижается число госпитализированных с внебольничной пневмонией. Об этом сообщил журналистам заместитель председателя комитета здравоохранения области Николай Алимов.

"Сегодня на 45 человек больше выписано, чем поступило. Но четкого снижения госпитализированных не наблюдается - в инфекционных госпиталях остаются занятыми 2 300 - 2 400 коек. Мы продолжаем держать резервный пул и создаем резерв с учетом географической близости для пациентов и увеличения числа случаев пневмоний", - сказал Алимов, не уточнив, на сколько планируется увеличить резерв.

Он отметил, что несколько корпусов и отделений волгоградских больниц после проведенных дезинфекций вновь возвращаются в режим инфекционных госпиталей. "Не всегда, к примеру, в 6-местной палате заняты все шесть коек, идет внутренняя сортировка, есть места в режиме ожидания, все это и составляет коечный фонд", - отметил Алимов.

В пятницу, 24 июля, в оперативном штабе ТАСС сообщили, что регион не испытывает недостатка в больничных местах для пациентов с коронавирусной инфекцией, уточнив, что по поручению губернатора в области были развернуты около 4 тыс. мест для пациентов с коронавирусом, это более чем в два раза превышает норматив, установленный Минздравом РФ. В режим лечения пациентов с коронавирусом были переведены больницы не только в Волгограде, но и в Волгоградской области.

По данным оперативного штаба, в Волгоградской области на 28 июля зарегистрировано 8 870 случаев новой коронавирусной инфекции, за минувшие сутки - 92 случая. Выздоровел 5 201 человек, 61 пациент умер.