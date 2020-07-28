Сочинские власти назвали достаточными принимаемые против распространения коронавируса меры

За сутки в Краснодарском крае зафиксировали 95 случаев заражения (при среднем показателе не более 70 с 13 по 19 июля), из них на Сочи приходится 10 пациентов, еще два - в курортном Новороссийске. По данным управления Роспотребнадзора, коэффициент распространения инфекции сохраняется на уровне 1 с 10 июля, выросла заболеваемость в семьях.

"В Краснодарском крае, городе Сочи, продолжает действовать режим повышенной готовности. Несмотря на открытие летнего курортного сезона, меры, которые принимаются, достаточны и своевременны. На сегодняшний момент максимальная пиковая нагрузка: отели, гостиницы, средства размещения заполнены на 90%", - сказала Батяйкина.

Она отметила, что возникновению очагов инфекции препятствует проведение повсеместной дезинфекции, в том числе на вокзалах, в аэропортах, а также в местах массового скопления людей, пунктах общепита. По ее словам, несмотря на высокую заполненность пляжей Сочи, обработка лежаков производится после каждого туриста. Батяйкина добавила, что в гостиницах и санаториях предъявлены повышенные требования безопасности не только к туристам, но и персоналу. "Все они проходят регулярное тестирование на отсутствие коронавируса", - сказала директор департамента.

Накануне власти Сочи сообщали, что в городе отдыхают более 200 тыс. туристов, с момента возобновления сезона турпоток превышает 490 тыс. человек. С 31 марта в Краснодарском крае действовал режим карантина, в соответствии с которым было прекращено межмуниципальное транспортное сообщение, движение на личных автомобилях было разрешено только при наличии специальных пропусков. С апреля начали поэтапно вводить послабления ограничительных мер, возобновили работу ряда предприятий. Режим карантина сняли с 21 июня, на Кубань начали активно прибывать туристы, при этом регион вернулся к режиму повышенной готовности, период его действия должен истечь 3 августа.