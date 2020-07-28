Патриарх Кирилл призвал россиян оставаться верными церкви в День крещения Руси

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал россиян сохранять верность Русской православной церкви (РПЦ) и православной вере, избранной крестителем Руси князем Владимиром. Об этом он сказал во время проповеди в храме Христа Спасителя в Москве во вторник.

"Сегодня особый день, когда мы возносим молитвы об отечестве нашем, о народе нашем, о церкви нашей, о властях и воинстве, о всем том, что сохраняет нашу национальную жизнь, что оберегает нашу родину, Россию. Я поздравляю всех вас с этим знаменательным праздником. Особая молитва в том, чтобы верность князю Владимиру, верность избранному им пути, верность вере православной и церкви нашей не оставляла наш народ. Не дай бог нам сойти с этого пути, определенного волей князя Владимира, его мудростью и, конечно, божественным промыслом", - сказал он.

Он назвал крещение революционным событием, которое "по последствиям нельзя сравнить ни с какой революцией".

Русская православная церковь 28 июля (по старому стилю - 15 июля) празднует день памяти великого князя Киевского Владимира - крестителя Руси, канонизированного в XIII веке. В этот день в России отмечается День крещения Руси. В этот день в храмах РПЦ совершают богослужения по чину великого праздника, проводят особые молебны и крестные ходы.