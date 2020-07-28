СМИ: еще у трех военнослужащих США в Японии выявлен коронавирус

ТОКИО, 28 июля. /ТАСС/. По меньшей мере три новых случая заражения коронавирусом выявлены во вторник среди военнослужащих США в южной префектуре Окинава. Об этом сообщило агентство Kyodo .

По его данным, двое инфицированных находятся на базе Кэмп-Хансэн, еще один заразившийся изолирован на авиабазе Кадена. Таким образом, общее число инфицированных американских военных на Окинаве достигло 239.

11 июля власти Окинавы сообщили, что на авиабазе Футэмма и базе Кэмп-Хансэн введен карантин для предотвращения распространения коронавируса. С 7 по 11 июля там был выявлен 61 случай заражения среди военнослужащих США. 10 июля военное командование морской пехоты США в Японии приняло решение вернуть ограничения для военнослужащих из-за угрозы распространения коронавируса.

Общее число заразившихся коронавирусом в Японии, включая пассажиров и экипаж круизного лайнера Diamond Princess, превысило 31,9 тыс. Количество летальных исходов составляет 1 012.