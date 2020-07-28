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Зеленский ввел безвизовый режим для китайских туристов

Он будет действовать с 1 августа 2020 года до 31 января 2021 года

КИЕВ, 28 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении временного безвизового режима для туристов из Китая.

"Указ "О временном введении безвизового режима для граждан Китая, которые въезжают на Украину с туристической целью", будет действовать с 1 августа 2020 года до 31 января 2021 года. Китайские граждане смогут приезжать на Украину без виз, если срок их пребывания в стране не превышает 30 дней в течение полугода", - сообщила во вторник пресс-служба главы государства.

На прошлой неделе Зеленский также издал указы о бессрочном безвизовом режиме с 1 августа для граждан Австралии, Новой Зеландии, Бахрейна, Кувейта, Омана и Саудовской Аравии, если срок их пребывания на украинской территории не превышает 90 дней в течение 180 дней.

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УкраинаКитайЗеленский, Владимир Александрович
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