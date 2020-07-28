Татьяну Фельгенгауэр оштрафовали на 18 тыс. рублей за пикет в поддержку Азара

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Тверской суд Москвы оштрафовал журналистку радиостанции "Эхо Москвы" Татьяну Фельгенгауэр на 18 тыс. рублей за пикет у здания ГУ МВД Москвы в поддержку корреспондента "Новой газеты" Ильи Азара. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд признал Фельгенгауэр виновной по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ ("Нарушение порядка пикетирования") и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 18 тыс. рублей", - сказали в суде.

Тверской суд Москвы 28 мая арестовал Азара на 15 суток за участие в пикете в поддержку основателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова. Суд признал Азара виновным по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ ("Повторное нарушение законодательства о митингах"). В поддержку Азара на пикет к ГУ МВД Москвы вышли его коллеги, в том числе Фельгенгауэр.