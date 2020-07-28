В Краснодаре возобновили подачу воды для 30 тыс. жителей микрорайона

КРАСНОДАР, 28 июля. /ТАСС/. Жителям Школьного микрорайона Краснодара, где водопроводная вода не соответствовала санитарно-гигиеническим нормам по микробиологическим показателям, восстановили подачу воды, однако она хлорированная и непригодна для употребления в пищу, так как скважины продолжают нуждаться в проведении дезинфекции, сообщили журналистам в пресс-службе администрации города.

15 июля сообщалось, что водоснабжение около 30 тыс. жителей Школьного микрорайона Краснодара прекращено в связи с тем, что поступавшая в дома вода не соответствовала санитарно-гигиеническим нормам по микробиологическим показателям. Предположительно, во время сильного дождя на прошлой неделе в одну из скважин водозабора могли попасть осадки, это и послужило причиной загрязнения. Для жителей был организован подвоз воды, специалисты провели обеззараживание резервуаров, скважин и сетей водоснабжения, Роспотребнадзором были взяты повторные пробы воды.

"Проверка показала, что три из четырех скважин по-прежнему в неудовлетворительном состоянии. Их необходимо чистить и дезинфицировать, а также обеззараживать сети. В настоящее время в дома жителей подается хлорированная вода, которая не предназначена для питья. Продолжают действовать 8 пунктов выдачи, два из них - круглосуточно", - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что водозабор "ВНИИМК" (Федеральный научный центр "Всероссийский научно-исследовательский институт масличных культур им. Пустовойта) по ул. им. Филатова находится в ведении федерального государственного предприятия "ЖКК", его директор уволен, назначен временно исполняющий обязанности, у администрации Краснодара нет прав на проведение работ на сетях федерального государственного предприятия, в адрес руководства властями города направлены рекомендации заключить договор на очистку и дезинфекцию скважин с "Краснодар Водоканал", а в адрес министра науки и высшего образования РФ - обращение о необходимости привести в порядок имущество федерального предприятия.