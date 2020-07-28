СМИ: WarnerMedia проверяет "Шоу Эллен Дедженерес" после жалоб сотрудников на расизм

НЬЮ-ЙОРК, 28 июля. /ТАСС/. Медиахолдинг WarnerMedia проводит проверку "Шоу Эллен Дедженерес" на предмет дискримационного отношения к сотрудникам после того, как некоторые из них пожаловались на расизм и "общую нездоровую атмосферу" на съемочной площадке. Об этом в понедельник сообщил журнал Variety со ссылкой на источники.

Соответствующая процедура была запущена в связи с июльской публикацией портала BuzzFeed, в которой говорилось, что сотрудники передачи сталкивались в работе с дискриминацией по расовому признаку, которая выражалась в том числе в виде шуток про цвет кожи. Кроме того, участники съемочного процесса сетовали на то, что их могли уволить за уход на больничный или в отпуск.

Исполнительные продюсеры программы Эд Глэвин, Энди Лэсснер и Мэри Коннелли ввиду выхода того материала взяли на себя ответственность за все происходящее на площадке, пообещав проделать "работу над ошибками".

"Шоу Эллен Дедженерес" выходит с 2003 года. За время своего существования программа 61 раз выигрывала премию Emmy в различных номинациях, включая "выдающееся ток-шоу".