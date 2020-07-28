Эксперты выяснили, на что россияне потратили детские выплаты от государства

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Выплаты, полученные семьями с детьми до 16 лет, россияне направили на приобретение спортивных товаров, детской мебели и игрушек. Об этом свидетельствуют результаты исследования холдинга "Ромир", которые имеются в распоряжении ТАСС.

"Субсидии, полученные семьями с детьми до 16 лет, россияне направили на приобретение спортивных товаров, детской мебели, игрушек, музыкальных инструментов, аксессуаров для компьютеров и гаджетов, а также велосипедов с аксессуарами для них", - говорится в исследовании.

Как показали результаты исследования, деньги, полученные в июне, были потрачены на крупные покупки для детей в категориях, показавших несвойственный для привычного потребления рост. Наибольший прирост зафиксирован в спортивных товарах: на них россияне потратили в девять раз больше, чем в прошлом году. Вторую и третью позицию заняли музыкальные инструменты, а также детская мебель, аксессуары и игрушки для детей, рост числа покупок составил 5,5 и 4,5 раза соответственно. Не обошли стороной и сегмент аксессуаров для компьютеров и гаджетов, где отмечается рост в четыре раза.

Кроме того, в июне многие родители решили приобрести своим детям велосипеды. Спрос на них был подкреплен не только полученными выплатами, но и отложенным спросом, связанным с пандемией. Расходы на велосипеды и сопутствующие аксессуары выросли в 3,5 раза против аналогичного периода прошлого года.

"Как правило, эффект отложенного спроса приводил к росту категорий приблизительно в два раза по сравнению с прошлым годом (например, для категорий бытовой техники и кухонной посуды). Сейчас мы видим куда более высокие темпы роста. Это дает нам основания полагать, что среди тех домохозяйств, кто не нуждался в выплатах для покрытия текущих расходов, средства субсидии были потрачены на подарки и новые приобретения для детей и подростков", - отметила исполнительный директор "Ромира" Инна Караева.

Исследовательская скан-панель домохозяйств Romir Scan Panel основана на данных потребления 40 тыс. россиян, 15 тыс. домохозяйств в 220 городах с населением более 10 тыс. человек, репрезентирующих покупательское и потребительское поведение жителей городов России. Участники панели сканируют штрих-коды всех купленных товаров, приносимых домой. Данные сканирования в онлайн-режиме поступают в базу данных скан-панели.