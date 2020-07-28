В Ульяновской области появится центр волонтеров финансовой грамотности

УЛЬЯНОВСК, 28 июля. /ТАСС/. Власти Ульяновской области создадут центр волонтеров финансовой грамотности, который займется просвещением населения в этой сфере. Об этом говорится в сообщении, распространенном во вторник пресс-службой правительства региона.

"В Ульяновской области создадут центр волонтеров финансовой грамотности. Соответствующая договоренность была достигнута в ходе встречи губернатора Сергея Морозова с руководителем службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг, членом совета директоров Банка России Михаилом Мамутой", - отмечается в сообщении.

По словам губернатора Ульяновской области Сергея Морозова, для региона это крайне перспективный проект, который поможет в формировании финансовой культуры жителей региона и в борьбе против теневого сектора экономики. "Нам важно сконцентрировать внимание всех участников процесса на формировании единого центра, единого информационного пространства для всех жителей региона. Волонтерами финансового просвещения смогут стать представители профессионального сообщества и общественности, обладающие определенным набором компетенций", - привели слова Морозова в пресс-службе правительства региона.

Помощь в реализации проекта окажут Банк России и Ассоциация развития финансовой грамотности. Мамута отметил, что ведущая роль будет принадлежать ассоциации, которая помогает реализовать частные и общественные инициативы по развитию финансовой грамотности и координирует движение волонтеров финансового просвещения. "Мы же готовы идеологически поддерживать регион в этом направлении, а наше региональное отделение будет осуществлять поддержку процесса на месте", - процитировали руководителя службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг в пресс-службе правительства региона.

По итогам 2019 года общий индекс финансовой грамотности Ульяновской области составил 12,55 балла, что выше общероссийского уровня. В регионе реализуется проект "Налоговая помощь и финансовая грамотность", который охватывает почти 40% населения. На территории Ульяновской области также проходит акция "Поезд финансовой грамотности". За последние два года проведены мероприятия на 1 240 площадках для 58 843 слушателей с привлечением 1 447 лекторов.