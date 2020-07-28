МИД РФ: многие россияне вернули излишек полученных за границей выплат

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Многие россияне после возвращения на родину вернули излишек перечисленных им ранее в качестве материальной помощи в условиях пандемии коронавируса средств. Об этом сообщил во вторник и.о. заместителя директора департамента информации и печати МИД РФ Денис Микерин в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

"Ситуация с материальной помощью многофакторная. К нам обращались многие российские граждане, которым по возвращении домой продолжала поступать материальная помощь. Они сами спрашивали, куда и каким образом ее можно вернуть, - сказал он. - Мы никого не обязывали, поскольку в последней редакции соответствующего постановления как раз есть обязательство, которое человек сам на себя берет: в случае поступления каких-то излишних средств он обязуется эти деньги вернуть".

Отвечая на вопрос о том, как граждане должны вернуть лишние выплаты, Микерин сказал: "Приходили соответствующие сообщения по линии Госуслуг. Там давался расчетный счет, на который эти деньги нужно перечислить. Очень многие граждане это уже сделали".

По словам представителя МИД РФ, информация о том, что человек возвращается из-за рубежа, всегда идет с задержкой в пару дней, из-за этого некоторые граждане получили лишние выплаты. Дипломат подчеркнул, что все подобного рода ситуации будут решаться исключительно в юридической плоскости.

Он выразил надежду на то, что ситуация, в которой оказались россияне из-за пандемии, скоро закончится. "Все то, что касалось острого периода выплат материальной помощи, в какой-то момент уже будет отрегулировано, никаких недопониманий возникать не будет", - заключил Микерин.

Материальная помощь

Из-за пандемии и закрытия границ большинством стран десятки тысяч граждан РФ оказались в сложном положении, правительство в апреле установило размер материальной помощи тем, кто пока не может вернуться на родину.

30 мая кабмин опубликовал постановление об изменениях в положении о социальной поддержке граждан, не имеющих возможности вернуться в Россию. Согласно документу, застрявшие за рубежом россияне могут получать материальную помощь только в период нахождения за пределами России. В постановлении также отмечается, что будет открыт специальный счет, на который можно добровольно перечислить ошибочно или в излишнем размере поступившие в качестве помощи средства.

В июле МИД РФ направил нескольким тысячам россиян, которые вернулись из-за рубежа без уведомления, сообщения с просьбой вернуть перечисленные в качестве помощи средства.