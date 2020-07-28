Дегтярев предупредил о фейках в СМИ и призвал хабаровчан не вестись на провокации

ТАСС, 28 июля. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев предупредил граждан об информационных вбросах и фейковых новостях, которые появляются в некоторых СМИ. В своем канале в Telegram во вторник он призвал не поддаваться на провокации.

"Ощущение, что вся профессиональная оппозиция страны работает на то, чтобы врио края и люди не услышали друг друга. Поэтому, граждане, не поддавайтесь на провокации", - говорится в сообщении.

В качестве одного из примеров фейка он привел информацию о том, что один из активистов якобы был избит сотрудником охраны врио губернатора.

"У меня нет личной охраны, есть служба безопасности администрации, которая по закону приставляется к ВДЛ (высшему должностному лицу). Эти сотрудники здесь работали еще до меня. Я узнавал, это второй громкий случай с нападением на "оппозиционера" без единого обращения в полицию", - отметил Дегтярев.

Ранее Дегтярев призвал прекратить несанкционированные акции в поддержку бывшего главы региона Сергея Фургала, которые проходят в крае с 11 июля, несмотря на запрет массовых мероприятий из-за пандемии коронавируса. Он поблагодарил местных жителей и правоохранительные органы за то, что акции проходят без серьезных инцидентов. В то же время, по словам Дегтярева, в регионе сложилась напряженная ситуация, и из-за ежедневных несанкционированных акций усиливается риск распространения коронавируса.

Президент РФ Владимир Путин 20 июля подписал указ об отставке Сергея Фургала с поста главы Хабаровского края в связи с утратой доверия. Отставка Фургала произошла после его задержания и ареста. По версии следствия, бывший губернатор региона причастен к организации убийств предпринимателей и к покушению на убийство, которые были совершены организованной преступной группой в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области. Временно исполняющим обязанности руководителя региона был назначен Михаил Дегтярев, возглавлявший комитет Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.