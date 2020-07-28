Информация о минировании редакции "Комсомольской правды" не подтвердилась

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Сотрудникам редакции "Комсомольской правды" разрешили вернуться к работе по окончании проверки здания полицейскими после сообщения о "минировании". Об этом ТАСС во вторник сообщил шеф-редактор издания Евгений Сазонов.

Ранее источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил о проверке здания, где расположена редакция, после анонимного сообщения.

"В 14:22 нам сообщили, что звонок не подтвердился, опасности нет, можно возвращаться к работе", - сказал он.

Он добавил, что после сообщения об угрозе большую часть сотрудников отпустили домой, в офисе оставался руководящий состав. "Нам сказали, что если будет что-то серьезное, нас все равно эвакуируют", - уточнил он.

По словам главного редактора "Комсомольской правды" Владимира Сунгоркина, "сотрудники уже работают в штатном режиме - и радио, и сайт, и очередной номер газеты готовится".