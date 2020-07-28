Роспотребнадзор опроверг сведения о вспышке заражения свиным гриппом в Москве

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Информация о том, что каждый второй москвич заболел свиным гриппом не соответствует действительности. В городе спокойная ситуация по гриппу и острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ), сообщила во вторник пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора.

По данным ведомства, ранее в СМИ появилась информация о повышенной заболеваемости гриппом и ОРВИ в городе, а также о том, что у каждого второго заболевшего ОРВИ выявляют свиной грипп.

"В статье ссылаются на информацию начальника отдела эпидемиологического надзора управления Фомкиной Ноны Николаевны, которая в настоящее время в управлении не работает. Утверждение, что в Москве у каждого второго заболевшего ОРВИ выявляют свиной грипп, является ложным и не соответствующим действительности. На данный момент эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в Москве спокойная", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что уровень заболеваемости соответствует сезону года, показатели заболеваемости ОРВИ на текущей, 30-й неделе 2020 года, ниже показателя на аналогичной неделе 2019 года на 38% и ниже эпидпорога по совокупному населению на 42%.

"В городе с начала текущего сезона ни одного лабораторно подтвержденного случая гриппа, в том числе вызванного вирусом гриппа А/H1N1/ (свиного гриппа), не зарегистрировано. Эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ находится на постоянном контроле управления Роспотребнадзора по городу Москве", - добавили в пресс-службе.