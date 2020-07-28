В Дананге выявили еще семь случаев заражения коронавирусом за сутки

ТАСС, 28 июля. Медики во Вьетнаме выявили еще семь новых случаев инфицирования коронавирусом за сутки в курортном городе Дананге и прилегающей к нему провинции. Об этом сообщается во вторник на сайте Минздрава страны.

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Таким образом, общее число заразившихся с начала вспышки инфекции в Дананге достигло 22.

Всего во Вьетнаме положительный результат на коронавирус показали тесты 438 человек. Число выздоровевших пациентов достигло 369. Количество летальных исходов от коронавирусной инфекции в стране не зафиксировано. В медицинских учреждениях под наблюдением врачей находятся 69 заболевших.

27 июля власти Вьетнама ввиду резкого роста числа инфицированных приняли решение о полной изоляции Дананга. С 28 июля на две недели прекращено все транспортное сообщение города с другими населенными пунктами страны.

В Дананге и близлежащих провинциях центрального региона начал действовать режим ограничительных мер. Действует запрет на массовые мероприятия, а также до особого распоряжения приостановлена деятельность развлекательных заведений. В местах массового скопления людей введено обязательное ношение защитных масок и соблюдение социальной дистанции.