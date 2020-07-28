"Россети" компенсируют ущерб Химкинскому водохранилищу при подтверждении вины компании

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Компания "Россети Московский регион" готова компенсировать ущерб Химкинскому водохранилищу при подтверждении ее вины в загрязнении реки Грачевки нефтепродуктами, которое произошло в конце июня. По результатам оперативной проверки энергообъектов компании вблизи водоемов и в природоохранных зонах, фактов утечки масла выявлено не было, сообщила ТАСС во вторник пресс-секретарь ПАО "Россети Московский регион" Елена Полторак.

"Россети Московский регион" - социально ответственная компания и с большим вниманием относится к вопросам охраны окружающей среды. В случае, если в установленном порядке будет признано, что деятельность компании стала причиной загрязнения Химкинского водохранилища (реки Грачевка), "Россети Московский регион" компенсирует нанесенный ущерб", - сказала Полторак.

Она добавила, что компания в оперативном порядке провела проверку всего маслонаполненного оборудования, находящегося на балансе. По ее итогам не было выявлено ни одного факта утечки масла. "Дополнительно инициирована внеплановая проверка всех энергообъектов, расположенных вблизи водоемов и в природоохранных зонах. Особое внимание будет уделено анализу текущего состояния оборудования, вопросам хранения и утилизации трансформаторного масла и любых других технических жидкостей", - заключила Полторак.

Ранее в пресс-службе Росприроднадзора сообщили ТАСС, что ущерб, причиненный впадающей в Бутаковский залив Химкинского водохранилища реке Грачевке после разлива нефтепродуктов в конце июня, превысил 46 млн рублей. По выявленным фактам в отношении ПАО "Россети Московский регион" составлен протокол по ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ ("Нарушение правил охраны водных объектов"), а в отношении администрации Химок вынесено предостережение о принятии незамедлительных мер по определению собственника и откачке нефтепродуктов.

В конце июня река Грачевка (Чернавка) была загрязнена нефтепродуктами, вытекающими из коллектора ливневой канализации, который эксплуатирует МУП "Химводосток". Было установлено 400 кв. м боновых заграждений, что позволило локализовать разлив на площади 22,9 тыс. кв. м. Была зафиксирована гибель рыб и птиц из-за гипоксии.