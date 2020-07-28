В Пензенской области разрешили возобновить посещение храмов и мечетей

ТАСС, 28 июля. Посещение храмов и мечетей в Пензенской области, временное запрещенное в апреле из-за пандемии коронавируса, вновь разрешено. Соответствующие изменения внесенены во вторник в постановление губернатора о введении режима повышенной готовности в регионе, сообщили журналистам в пресс-службе правительства Пензенской области.

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"В регионе сняты ограничения на посещение гражданами культовых помещений, зданий и сооружений", - отметили в пресс-службе.

Пензенская область находится на третьем этапе снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавирусной инфекции. В регионе разрешена работа предприятий торговли и сферы услуг без ограничения числа посетителей, возобновлены все спортивные мероприятия, а также работа кинотеатров при соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора.

Режим повышенной готовности в Пензенской области ранее был продлен до 31 июля, масочный режим теперь распространяется только на помещения и общественный транспорт. Сохраняется режим самоизоляции для людей старше 65 и лиц, имеющих хронические заболевания.

В Пензенской области, по данным на 28 июля, подтверждено 6 364 случая заражения коронавирусной инфекцией, 5 437 человек выписаны после выздоровления, 81 пациент умер.