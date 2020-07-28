В Удмуртии перенесли детские профильные лагерные смены на осень и зиму

ИЖЕВСК, 28 июля. /ТАСС/. Профильные смены в детских лагерях Удмуртии перенесли на осенние и зимние каникулы, сообщила журналистам во вторник первый заместитель министра образования и науки республики Ирина Крохина.

Как сообщал ранее ТАСС, в регионе планировали провести 160 профильных смен. Среди них смены для детей, оставшихся в трудной жизненной ситуации, и более 40 программ для 2 тыс. человек, организованных Центром одаренных детей.

"У нас были сложности с организацией профильных смен, их было запланировано очень много, в том числе Министерством спорта и молодежной политики Удмуртии, данные смены перенесены на осенние и зимние каникулы, я думаю, мы отработаем этот охват и работы этих смен в осенние и зимние каникулы", - сказала Крохина.

По ее словам, к концу июля в республике закончилась первая смена в детских лагерях, охват составил порядка 13 тыс. детей. "Работало 10 загородных оздоровительных лагерей и практически 260 пришкольных лагерей, охват составил порядка 13 тыс. ребят, это практически в два раза меньше на эту дату прошлого года. Это объяснимо, потому что загородные лагеря у нас работали в половину нагрузки. Во вторую смену мы ждем открытия еще двух лагерей и количество пришкольных лагерей также увеличится", - добавила Крохина, отметив, что первая смена прошла без внештатных ситуаций, все методические рекомендации Роспотребнадзора были выполнены.

В начале июля ТАСС сообщал, что количество детей, которые в 2020 году отдохнут, в том числе в пришкольных и оздоровительных лагерях Удмуртии, сократится вдвое по сравнению с прошлым годом и составит около 45 тыс. человек.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 16,4 млн человек, свыше 654 тыс. умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 823 515 случаев заражения, выздоровели 612 217 человек, умерли 13 504. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране. По данным опершатаба региона, всего в Удмуртии выявили 2 323 случая заражения коронавирусом, 1 765 человек выздоровели, 46 умерли.