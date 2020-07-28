Володин: законопроекты о защите детей нужно обсудить с экспертами и родителями

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Оба пакета законодательных поправок по защите детей, внесенные ранее в Госдуму, должны быть предварительно обсуждены с родительским сообществом, они направлены для получения отзывов в органы власти и Общественную палату РФ. Об этом сообщил во вторник журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Ранее депутатом Павлом Крашенинниковым и сенатором Андреем Клишасом в Госдуму был внесен блок поправок в законодательство, касающийся в том числе порядка изъятия детей из семей. Также сенатором Еленой Мизулиной был представлен пакет изменений в Семейный кодекс РФ.

"Вопрос защиты детей требует самого ответственного отношения. Прежде чем принимать такие инициативы, было бы правильно, чтобы профильный комитет обсудил их с родительским сообществом и специалистами в этой сфере", - прокомментировал Володин перспективы рассмотрения этих инициатив. Он проинформировал, что "оба законопроекта направлены в рассылку в федеральные и региональные органы власти и Общественную палату РФ для изучения и получения отзывов".

Поддержан будет тот законопроект, который "соответствует не только букве, но и духу основного закона страны", заявил спикер Госдумы, говоря о перспективах рассмотрения инициатив.

"Нам необходимо делать все для укрепления института семьи, чтобы под надуманными предлогами у родителей не забирали детей. Вместе с этим в законе должны быть четко прописаны основания и процедура получения ребенком защиты государства при возникновении непосредственной угрозы его жизни", - добавил он.

Законопроект Крашенинникова и Клишаса направлен на ограничение внесудебного порядка изъятия детей из семьи, внесудебный порядок будет действовать в исключительных случаях, когда "налицо риск наступления смерти ребенка в течение нескольких часов". Законодательная инициатива сенатора Мизулиной в числе прочего запрещает заключать браки и усыновлять детей не только лицам одного пола, но и тем, кто ранее сменил пол, запрещает отказывать родственникам ребенка в усыновлении из-за низких доходов, предусматривает изъятие детей из семьи только на основании решения суда и при наличии вины со стороны родителей.