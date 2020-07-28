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Пандемия COVID-19

Власти Чувашии объявили о переходе на второй этап снятия ограничений

В регионе возобновится работа магазинов непродовольственных товаров с торговой площадью до 800 кв. м и автошкол, имеющих лицензию

ТАСС, 28 июля. Власти Чувашии объявили о переходе на второй этап снятия ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса, указ об этом подписал во вторник врио главы республики Олег Николаев. Документ опубликован на официальном портале органов власти Чувашии.

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"Чувашия переходит на второй этап снятия ограничений по коронавирусу. Соответствующий указ подписал врио главы Чувашской Республики Олег Николаев", - отмечается в сообщении.

По информации пресс-службы, на втором этапе возобновится работа магазинов непродовольственных товаров с торговой площадью до 800 кв. м и автошкол, имеющих лицензию. В республике также возобновляются тренировки членов сборных команд России и Чувашии при условии одновременного нахождения в помещении из расчета один человек на 4 кв. м.

Предусматривается открытие санаторно-курортных организаций, имеющих лицензию на осуществление медицинской деятельности для реабилитации пациентов, перенесших новую коронавирусную инфекцию, людей с хроническими заболеваниями системы кровообращения, эндокринной системы и органов дыхания, проживающих в Чувашии. При этом санатории обязаны предварительно уведомить управление Роспотребнадзора по республике о выполнении рекомендаций по организации работы в условиях сохранения рисков распространения коронавируса.

Руководители организаций и индивидуальные предприниматели должны обеспечивать своевременную дезинфекцию и соблюдение масочного режима всеми работниками. Прием и обслуживание клиентов возможен только при использовании средств индивидуальной защиты органов дыхания.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 16,4 млн человек, свыше 654 тыс. умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 823 515 случаев заражения, выздоровели 612 217 человек, умерли 13 504. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияЧувашияПандемия COVID-19
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