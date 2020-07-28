ТАСС, 28 июля. Власти Чувашии объявили о переходе на второй этап снятия ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса, указ об этом подписал во вторник врио главы республики Олег Николаев. Документ опубликован на официальном портале органов власти Чувашии.

"Чувашия переходит на второй этап снятия ограничений по коронавирусу. Соответствующий указ подписал врио главы Чувашской Республики Олег Николаев", - отмечается в сообщении.

По информации пресс-службы, на втором этапе возобновится работа магазинов непродовольственных товаров с торговой площадью до 800 кв. м и автошкол, имеющих лицензию. В республике также возобновляются тренировки членов сборных команд России и Чувашии при условии одновременного нахождения в помещении из расчета один человек на 4 кв. м.

Предусматривается открытие санаторно-курортных организаций, имеющих лицензию на осуществление медицинской деятельности для реабилитации пациентов, перенесших новую коронавирусную инфекцию, людей с хроническими заболеваниями системы кровообращения, эндокринной системы и органов дыхания, проживающих в Чувашии. При этом санатории обязаны предварительно уведомить управление Роспотребнадзора по республике о выполнении рекомендаций по организации работы в условиях сохранения рисков распространения коронавируса.

Руководители организаций и индивидуальные предприниматели должны обеспечивать своевременную дезинфекцию и соблюдение масочного режима всеми работниками. Прием и обслуживание клиентов возможен только при использовании средств индивидуальной защиты органов дыхания.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 16,4 млн человек, свыше 654 тыс. умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 823 515 случаев заражения, выздоровели 612 217 человек, умерли 13 504. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.