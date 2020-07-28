Число безработных в Воронежской области с марта выросло почти в четыре раза из-за пандемии

ВОРОНЕЖ, 28 июля. /ТАСС/. Число безработных с начала марта из-за пандемии коронавируса увеличилось в Воронежской области почти в четыре раза Об этом сообщила журналистам пресс-служба правительства региона по итогам видеоконференции с участием губернатора Александра Гусева.

"По состоянию на 27 июля число безработных составляет 41,9 тыс. человек", - говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее пресс-служба правительства Воронежской области сообщала, что в марте в регионе было зарегистрировано 11 тыс. безработных, а на 1 июня безработными стали 28,9 тыс. человек. При этом, по ее данным, интенсивность роста числа безработных снижается. "Сейчас на учет в качестве безработных встают в среднем по 1 700 человек в неделю, а в апреле - мае в центрах занятости регистрировали по 3 тыс. человек еженедельно", - говорится в сообщении.

В Воронежской области за последние сутки выявлено 87 случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число заразившихся с начала пандемии составило 10 890. Выздоровели 10 469 человек, 89 умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 823 515 случаев заражения, выздоровели 612 217 человек, умерли 13 504. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.