Первое представление в Большом Московском цирке пройдет 7 августа

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Первое представление после режима самоизоляции пройдет в Большом Московском цирке на проспекте Вернадского 7 августа. Мероприятие состоится для работников медицинской сферы, сообщила во вторник ТАСС главный администратор Большого Московского цирка на проспекте Вернадского Елена Боронено.

"Нам разрешили на этот концерт сделать полную посадку - 3 тыс. человек. Этот вопрос мы обговорили с департаментом здравоохранения. Данный концерт будет способом сказать нашим врачам спасибо за их работу, особенно в период пандемии. Мероприятие пройдет 7 августа в 19:00", - сказала Бороненко.

Она добавила, что мероприятие для московских врачей будет проходить бесплатно. Сейчас организаторы активно распространяют билеты по медицинским учреждениям. "Седьмого августа мы покажем нашим гостям всеми любимое шоу "Эпицентр мира", - пояснила Боронено.

О концертах

По словам организаторов, на данный момент на официальном сайте цирка можно приобрести билеты на представления, которые пройдут в августе.

"Мы сможем понять, как дальше работать, насколько зрители готовы и хотят прийти к нам. Мы решили показать в августе шоу "Эпицентр мира". Билеты в августе будут по фиксированной цене - 1500 рублей, это средняя ценовая категория, и мы думаем, что зал не заполнится даже на 50%", - сказала Бороненко.

Она добавила, что билеты можно приобрести как в кассах, так и на сайте. На данный момент на первый платный спектакль приобретено около 550 билетов.

"Социальная дистанция будет учитываться в зрительском зале. Кроме того, мы решили, что если, например, семья покупает билеты, то мы будем сажать их друг с другом. На данный момент согласно правилам зрители должны будут находиться в масках", - пояснила Бороненко.

Администрация цирка также приняла решение, что в августе шоу будут проходить три раза в неделю. Также с сентября продажа ценовая политика билетов вновь изменится. Они будут продаваться по обычной цене, которая была до пандемии.

О животных

Как сообщил журналистам гендиректор цирка на пресс-конференции во вторник Эдгар Запашный, в цирке в период пандемии коронавируса были созданы все необходимые условия для животных, чтобы они чувствовали себя комфортно. "Наших животных стало больше, у нас рождаемость повысилась", - добавил он.

Так, например, в Большом Московской цирке родился детеныш морского льва. "Пока мы не знаем пол животного, потому что мы не беспокоим маму, чтобы она не переживала, не волновалась. Мы наблюдаем все со стороны, подходим, лишь чтобы убрать у животного и покормить лакомством. <...> Как назвать, мы еще пока не знаем", - сказал дрессировщик Василий Тимченко.

По данным пресс-службы цирка, щенок родился 10 июля. Тимченко рассказал, что родители малыша - артисты цирка, самка по имени Ника и самец весом в тонну Тим. "Сейчас Ника не будет выступать, она будет оберегать своего малыша. Выйдет на манеж папа, будет вести всю группу и наблюдать за всем действием, и также днем принимать участие. Что-то подготовили новое за этот период, что-то вы увидите, что уже было, но это всегда происходит по-разному, потому что животные не любят повторяться, <...> мы умеем удивлять", - добавил дрессировщик.

Цирк также приобрел первого для учреждения слоненка, однако пока неизвестно, когда он выйдет на арену.