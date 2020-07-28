В России лишением свободы заканчивается каждое третье уголовное дело о ДТП

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Каждое третье уголовное дело по факту ДТП в России завершается приговором к лишению свободы, ежегодно суды отправляют в колонии порядка 3 тыс. водителей, причинивших тяжкий вред здоровью или гибель потерпевших. Об этом свидетельствует судебная статистика, которую изучил корреспондент ТАСС.

Согласно данным судов, за последние 17 лет на фоне постепенного ужесточения в России законодательства о нарушениях на дорогах суды стали чаще отправлять виновных в колонии. Если в 2003-2007 годах из 57 тыс. подсудимых суды назначили лишение свободы 12,2 тыс. (21%), то в 2015-2019 годах из 48,5 тыс. осужденных по делам о ДТП суды избрали самое строгое наказание в отношении 15,5 тыс. (32%).

По делам о ДТП с причинением тяжкого вреда здоровью (части 1 и 2 ст. 264 УК РФ) суды назначают лишение свободы каждому десятому, по ДТП с гибелью человека (части 3 и 4 ст. 264) - 58-59% подсудимых (в начале 2000 годов 31-35% подсудимых), по частям 5 и 6 ст. 264 УК РФ (при гибели двух и более лиц) - в 82-83% случаях (в начале 2000 годах 55%).

Пиковыми, согласно данным судебной статистики, для борьбы с ДТП на дорогах стали 2010-2014 годы, когда число осужденных по ст. 264 УК достигло 67,7 тыс., лишение свободы назначили 21 тыс. водителей. Всего за 17 лет по статье 264 УК РФ были осуждены 194 тыс. виновников ДТП, в том числе 57,5 тыс. - к лишению свободы.

Колонии и лишение прав

Как сообщили ТАСС во ФСИН России, по данным на 1 апреля по статье 264 УК РФ в исправительных колониях отбывали наказание 4 505 человек (1% от общей численности осужденных в исправительных колониях), в том числе 116 женщин. Пять лет назад (на начало 2016 года) - 5 144, в том числе 142 женщины, 10 лет назад (на начало 2011 года) - 4 166 человек.

Альтернативные лишению свободы наказания в первом квартале 2020 года по ст. 264 УК отбывали 20 645 человек. Большая часть - 9 279 человек - наказание в виде лишения водительских прав (лишение права заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет) в качестве основного или дополнительного вида наказания, 4 843 отбывали наказание в виде ограничения свободы, 5 319 находились на условном наказании, 653 отбывали наказание в виде обязательных работ, 315 - в виде исправительных работ, 236 осужденным судом была предоставлена отсрочка от наказания для воспитания детей. При этом в отношении 5 939 отбывающих альтернативное наказание (в том числе имеющих отсрочку) в качестве дополнительного наказания действовал запрет вождения на срок до трех лет.

Еще одной альтернативой для осужденных за ДТП стали введенные принудительные работы. Как отметили во ФСИН, в 2019 году в исправительных центрах за совершение преступлений, предусмотренных статьей 264 УК РФ, содержался 191 человек, в том числе три женщины, и 272 осужденных по ст. 264.1 УК РФ, в том числе одна женщина.