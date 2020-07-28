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В Дагестане из сейфа сельской администрации похитили документы кандидатов в депутаты

В избиркоме республики сообщили, что документы кандидатов уже восстановили

МАХАЧКАЛА, 28 июля. /ТАСС/. Неизвестный в Дагестане вскрыл сейф сельской администрации и похитил в том числе документы кандидатов в депутаты сельсовета. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе избиркома Дагестана.

"В ночь с 26 на 27 июля из сейфа администрации сельсовета Саниортинского Тляратинского района неустановленным лицом были похищены находившиеся в нем ценности, финансовые документы администрации, в том числе и документы кандидатов в депутаты (документы подали 16 человек). Правоохранительными органами по данному факту проводятся соответствующие мероприятия", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на сегодня все документы кандидатов полностью восстановлены комиссией.

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