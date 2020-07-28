Глава Северной Осетии рассказал Медведеву о планах развития туризма в регионе

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров на встрече с заместителем председателя Совета безопасности России Дмитрием Медведевым рассказал о планах развития туризма в регионе. По его словам, эта отрасль является наиболее перспективной для экономики Северной Осетии.

"Мы нацелены на то, чтобы возрождать туризм в республике". - сказал Битаров. Глава региона добавил, что в связи с закрытием границ в условиях пандемии коронавируса многие туристы, которые раньше ездили в Закавказье, теперь приезжают в Северную Осетию. "Сегодня такая работа очень активно ведется, все небольшие гостиницы на несколько месяцев вперед забронированы", - отметил он.

Битаров указал, что в развитии отрасли большую роль сыграл бы туристический комплекс "Мамисон", открытие которого запланировано на 2022 год.

"Я обращался к президенту РФ, и он давал поручение по его развитию, обращался к вам, спасибо, что дали соответствующее поручение. Считаю, что такие объекты позволили бы нам трудоустроить молодежь", - добавил глава республики.

"Мамисон" - проект всесезонного курорта в Алагирском районе Северной Осетии в 100 км от Владикавказа. Строительство курорта началось в 2013 году, позже финансирование проекта было приостановлено. Власти Северной Осетии подали в Минэкономразвития РФ заявку на возвращение курорту статуса особой экономической зоны, которого он был лишен в 2016 году из-за неэффективной работы. Общая территория, предусмотренная для строительства туристического комплекса, составляет 1,5 тыс. га, проект предполагает, в частности, строительство горнолыжных трасс общей протяженностью более 20 км с перепадом высот 1160 м.

В ноябре 2018 года правительством РФ принято решение выделить 100 млн рублей на реализацию проекта. Из бюджета субъекта выделено 20 млн рублей на разработку проектно-сметной документации. По оценке властей республики, совокупный объем средств, необходимых для создания курорта, составляет 7,5 млрд рублей. Он начнет принимать туристов в 2022 году. Ожидается, что благодаря новому объекту будет создано около 3 тыс. рабочих мест.