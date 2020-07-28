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Пандемия COVID-19

Лукашенко перенес COVID, билеты в Турцию подорожали. Главное о коронавирусе за 28 июля

Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© Николай Петров/БелТА/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 823 515 случаев заражения, из них новых — 5395. За сутки умерли 150 человек, за весь период — 13 504.
  • Москва рассчитывает в ближайшие недели возобновить авиасообщение с более широким кругом государств, сообщили в МИД. По данным источника, близкого к авиавластям, могут быть открыты полеты в Южную Корею и на Мальдивы.
  • Евросоюз, как ожидается, вновь не включит Россию в список государств — не членов сообщества, с которыми страны ЕС могут открыть границы (данные источника).
  • Цены на авиабилеты из Москвы в Турцию выросли на 30–40%.
  • Наличие антител к коронавирусу в России выявляют примерно у 20–25% сдающих анализ.

Москва

  • Всего зафиксировано 239 315 случаев заражения, из них новых — 674.
  • В Парке Горького не планируют проводить празднование Дня ВДВ (2 августа), но доступ в парк не ограничат.
  • В столичном метро проводят рейды по проверке наличия масок у пассажиров.

Мир

  • Всего зафиксировано более 16,4 млн случаев заражения, умерли более 654 тыс. человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что бессимптомно перенес коронавирус.
  • В Дананге (Вьетнам) выявили еще семь случаев заражения за сутки. Накануне из-за вспышки город изолировали. Подробнее о "более заразном" типе коронавируса во Вьетнаме читайте здесь
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Пандемия COVID-19
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