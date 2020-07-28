Лукашенко перенес COVID, билеты в Турцию подорожали. Главное о коронавирусе за 28 июля

Россия
- Всего зафиксировано 823 515 случаев заражения, из них новых — 5395. За сутки умерли 150 человек, за весь период — 13 504.
- Москва рассчитывает в ближайшие недели возобновить авиасообщение с более широким кругом государств, сообщили в МИД. По данным источника, близкого к авиавластям, могут быть открыты полеты в Южную Корею и на Мальдивы.
- Евросоюз, как ожидается, вновь не включит Россию в список государств — не членов сообщества, с которыми страны ЕС могут открыть границы (данные источника).
- Цены на авиабилеты из Москвы в Турцию выросли на 30–40%.
- Наличие антител к коронавирусу в России выявляют примерно у 20–25% сдающих анализ.
Москва
- Всего зафиксировано 239 315 случаев заражения, из них новых — 674.
- В Парке Горького не планируют проводить празднование Дня ВДВ (2 августа), но доступ в парк не ограничат.
- В столичном метро проводят рейды по проверке наличия масок у пассажиров.
Мир
- Всего зафиксировано более 16,4 млн случаев заражения, умерли более 654 тыс. человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
- Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что бессимптомно перенес коронавирус.
- В Дананге (Вьетнам) выявили еще семь случаев заражения за сутки. Накануне из-за вспышки город изолировали. Подробнее о "более заразном" типе коронавируса во Вьетнаме читайте здесь.