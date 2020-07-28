На Кубани намерены ввести мораторий на строительство в вододефицитных районах курортов

КРАСНОДАР, 28 июля. /ТАСС/. Власти Кубани намерены ввести мораторий на строительство жилых объектов в тех районах курортных городов, в которых наблюдается перегрузка коммунальных сетей. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе администрации Краснодарского края по итогам рабочей поездки главы региона Вениамина Кондратьев в Геленджик, где из-за засухи возник дефицит воды.

2020 год метеорологи назвали одним из самых засушливых в истории. В некоторых муниципалитетах Краснодарского края, в том числе в курортных населенных пунктах, больше полугода не было продолжительных осадков, дожди были кратковременными или залповыми, вода моментально стекала в море. В Ейске, Новороссийске, Геленджике и других городах региона были введены графики подачи воды. По данным пресс-службы администрации Геленджика, из 35 скважин работают только 15.

"Перегрузка коммунальных сетей происходит за счет бездумного и безответственного жилищного строительства. В Геленджике с 2016-го по 2020 год было построено 462 тыс. кв. м - это в два раза меньше, чем за предыдущие пять лет, а в Новороссийске - 2,7 млн, в стройке - еще 890 тыс. В Анапе понастроили 3,6 млн кв. м. Я предлагаю наложить мораторий на строительство в энерго- и вододефицитных территориях, нам нужно обеспечить комфорт тех, кто там живет", - приводит пресс-служа слова Кондратьева.

Уточняется, что данная проблема характера для прибрежных городов региона. Для ее решения ведется модернизация групповых водопроводов, в том числе Троицкого, ее планируют завершить к 2022 году. Губернатор распорядился увеличить количество машин для подвоза людям питьевой воды в Геленджике, где график подачи воды введен еще с 25 июля. Первый заместитель министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства края Андрей Ляшко сообщал ТАСС, что засуха не приведет к дефициту питьевой воды в регионе.

Ранее губернатор Краснодарского края поручил провести в Геленджике инженерно-геологические изыскания нового источника водоснабжения. Бесперебойное снабжение курортного города водой на 50% зависит от Троцкого магистрального водопровода и на оставшуюся половину - от собственного водозабора в поселке Дивноморском, который загружен на 100% и не имеет резерва - его работа зависит от выпадения атмосферных осадков.

По данным "Кубаньводкомплекса", Троицкий групповой водопровод был введен в строй в 1971 году, он обслуживает Новороссийск, Геленджик и Крымск, а также населенные пункты побережья Черного моря. Власти Краснодарского края планируют к 2024 году полностью решить проблему водоснабжения курортных городов и районов благодаря реконструкции трех магистральных водопроводов: Троицкого, Ейского и Таманского. В 2020 году регион направит на эти цели порядка 1,4 млрд рублей.