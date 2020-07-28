Прокуратура проверит информацию о верблюдах, разгромивших три астраханских села

АСТРАХАНЬ, 28 июля. /ТАСС/. Прокуратура Астраханской области организовала проверку информации о стаде верблюдов, которые устроили погром в трех селах Астраханской области, об этом сообщила пресс-служба надзорного органа во вторник.

Жители трех сел Икрянинского района Астраханской области жаловались на стадо верблюдов в 70-80 голов, которые ломают сети водопровода и газопровода, заборы и топчут огороды.

"В прокуратуру поступило коллективное обращение жителей Икрянинского района о незаконном выпасе верблюдов. Предварительно установлено, что заводчик верблюдов забросил животноводство. Остальные обстоятельства будут выяснены в ходе прокурорской проверки и проверено соблюдение законодательства, регламентирующего порядок содержания и выпаса сельскохозяйственных животных", - говорится в сообщении прокуратуры.

Как рассказала ТАСС глава Икрянинского района Наталья Бутузова, речь идет о селах Оранжереи, Федоровка и Ниновка. Сами жители, отметила глава района, боятся выпускать детей из дома из-за "нашествия верблюдов".

"Есть у нас такой гражданин Серебряков, он живет в селе Оранжереи, у него около 70-80 голов верблюдов, но нет ни земли для содержания, ни участков, они гуляют где им вздумается. Разгромили [поселки], ломают водопроводы, газопроводы, заборы, во дворах громят. А сейчас они [верблюды] еще и агрессивные, у них детеныши пошли", - рассказала Бутузова, отметив, что такая ситуация продолжается уже около пяти лет, но установить и найти хозяина верблюдов удалось только сейчас.

"Ему [Серебрякову] 80 лет, он и сам-то не знает, сколько у него верблюдов. Мы его нашли, привезли в администрацию, вручили восемь административных протоколов, а как увезти этих верблюдов пока не знаем. Перевезти их - целое дело, а отстреливать нельзя, тем более это чужое имущество", - добавила Бутузова.