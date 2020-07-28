Организаторов концерта рэпера Моргенштерна в Сочи намерены привлечь к ответственности

СОЧИ, 28 июля. /ТАСС/. Полиция на Кубани возбудила административное дело в отношении организаторов концерта рэп-исполнителя Моргенштерна в одном из баров в Сочи. Присутствующие нарушали социальную дистанцию и не соблюдали масочный режим, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю во вторник.

Концерт Моргенштерна в Сочи прошел 24 июля, на своих официальных страницах в социальных сетях артист опубликовал видео с мероприятия, где зафиксировано массовое скопление людей, несоблюдение масочного режима, действующего в связи с пандемией.

"В одном из баров Адлерского района Сочи был организован концерт Моргенштерна, где скопилось большое количество людей. В отношении руководства и самого предприятия возбуждено административное расследование по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ ("Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности"), материалы будут направлен в суд", - сообщили в ведомстве, уточнив, что массовое скопление людей в условиях пандемии остается недопустимым.

С 31 марта в Краснодарском крае действовал режим карантина, в соответствии с которым было прекращено межмуниципальное транспортное сообщение, движение на личных автомобилях было разрешено только при наличии специальных пропусков. С апреля начали поэтапно вводить послабления ограничительных мер, возобновили работу ряда предприятий. Режим карантина сняли с 21 июня, на Кубань начали активно прибывать туристы, при этом регион вернулся к режиму повышенной готовности, период его действия должен истечь 3 августа.