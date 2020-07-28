Во ФСИН сообщили, что в России 130 тыс. водителей отбывают наказание за нетрезвое вождение

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Более 130 тыс. водителей в России отбывают различные виды наказаний за нетрезвое вождение. Об этом ТАСС сообщили во ФСИН России на просьбу привести данные о начавшей действовать с 2015 года статьи 264.1 УК РФ, которая ввела уголовную ответственность за повторное нахождение за рулем в состоянии опьянения.

"В первом квартале 2020 года на учетах уголовно-исполнительных инспекций за совершение преступлений, предусмотренных ст. 264.1 УК РФ, состояло 128 тыс. 178 человек, из них осужденных к наказанию в виде лишения права заниматься определенной деятельностью (лишение водительских прав на срок до трех лет - прим. ТАСС) 93 тыс. 88 человек", - сообщили в ведомстве. Речь идет о водителях, которые заплатили штраф или уже отбыли другое основное наказание по этой статье.

Кроме того, отметили во ФСИН, 23 тыс. осужденных по этой статье отбывают обязательные работы, 429 - исправительные, 1 066 водителей - ограничение свободы, в отношении 10 тыс. 422 человек действует условное наказание с испытательными сроками, 74 осужденным предоставлена отсрочка отбывания наказания для воспитания детей. При этом среди отбывающих альтернативные наказания в отношении 39 тыс. также действует дополнительное наказание в виде лишения водительских прав.

В исправительных колониях за совершение преступления по этой статье отбывают наказание 3 456 человек, том числе 23 женщины. Для сравнения по делам о ДТП с причинением тяжелых травм или гибелью людей - 4 505 человек, в том числе 116 женщин. В 2016 году, спустя год после начала применения новой статьи УК, в колониях находились лишь 20 осужденных по ст. 264.1 УК РФ.