Билл Гейтс назвал бесполезными большинство анализов на коронавирус в США

НЬЮ-ЙОРК, 28 июля. /ТАСС/. Большинство анализов на коронавирус, которые берутся в США, бесполезны из-за слишком длительного периода выдачи результатов. Такое мнение выразил основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс во вторник в интервью телеканалу CNBC .

Он назвал безумием то, что в США интервал между взятием анализов на коронавирусную инфекцию и выдачей их результатов в среднем "превышает 48 часов". "Такой тест является полной потерей [времени и средств]. Большая часть данных о том, как много мы тестируем, является пустой тратой", - продолжил Гейтс.

По оценке телеканала, из-за высокой нагрузки лаборатории в США сообщают людям результаты анализов на коронавирус через несколько дней, неделю или более продолжительный срок. "Никто не должен платить даже $1 за тест, результаты которого приходится дожидаться более трех или семи дней", - отметил Гейтс. Он пояснил, что при таком подходе люди узнают об инфицировании слишком поздно, не принимают должных мер безопасности и распространяют инфекцию дальше.

Билл Гейтс и его супруга Мелинда возглавляют благотворительный фонд, который располагает примерно $50 млрд. В число основных направлений работы организации входят борьба с опасными болезнями в развивающихся странах, программы в сфере здравоохранения и образования в Соединенных Штатах. К настоящему моменту через фонд было выделено $300 млн на разработку вакцины от коронавируса нового типа и на поддержку бедных слоев населения, которые наиболее уязвимы в условиях пандемии.