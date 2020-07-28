В Архангельской области начался второй этап снятия ограничений по коронавирусу

АРХАНГЕЛЬСК, 28 июля. /ТАСС/. Второй этап снятия ограничений, введенный в связи с распространением коронавирусной инфекции, начался в Архангельской области. Об этом во вторник сообщил региональный оперативный штаб .

"С учетом текущей ситуации и достигнутых благодаря принимаемым мерам результатов принято решение о переходе региона ко второму этапу снятия ограничений. В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, снимаются ограничения по бронированию и размещению в гостиницах, хостелах, гостевых домах, отелях в Архангельске, Северодвинске, Новодвинске и Приморском районе. Организациям общественного питания в Архангельске, Северодвинске, Новодвинске и Приморском районе разрешено принимать посетителей в летних кафе, на летних верандах, террасах. В отношении остальных муниципалитетов эти ограничения были сняты ранее", - говорится в сообщении.

7 июля ограничения по размещению в гостиницах сняли в отношении остальных муниципалитетов, а 14 июля - в отношении Соловков.

Спортивные организации могут проводить занятия на открытом воздухе в группах не более 15 человек при соблюдении социального дистанцирования. Посещение гражданами спортзалов по-прежнему не допускается. Снимается ограничение на организацию дополнительных образовательных программ в индивидуальном формате или в группах численностью не более семи человек при соблюдении социального дистанцирования.

По обязательному согласованию с оперштабом разрешается проведение официальных мероприятий, организованных органами государственной власти Архангельской области или органами местного самоуправления. Собственники в многоквартирных домах теперь могут проводить собрания на открытом воздухе.

До 7 августа продлеваются ограничения на деятельность организаций общественного питания (за исключением предоставления услуг на открытом воздухе); деятельность по показу кинофильмов; деятельность в области спорта, отдыха и развлечений; деятельность салонов татуажа и пирсинга; деятельность букмекерских контор, тотализаторов, микрофинансовых организаций.

В Северодвинске отменяется обязательный масочно-перчаточный режим в общественных местах. Для жителей Северодвинска введено требование по обязательному использованию масок на объектах торговли, выполнения работ, оказания услуг.

Число случаев новой коронавирусной инфекции в Архангельской области составляет 8 565. За последние сутки выявлены 68 новых случаев, большинство из них в областном центре. За последнюю неделю число случаев заболевания в сутки не превышает ста.