Поисковики обнаружили останки 28 красноармейцев в Смоленской области

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Поисковая экспедиция обнаружила останки 28 воинов Красной Армии в Ельнинском районе Смоленской области, погибших во время Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба Российского военно-исторического общества (РВИО).

"С 23 по 27 июля 2020 года у деревни Гурьево Ельнинского района Смоленской области прошел разведывательный поисковый выезд, организованный при участии Российского военно-исторического общества. В ходе выезда поисковики вскрыли противотанковый ров, где были обнаружены и подняты останки 28 красноармейцев. Найден один медальон, он отправлен на экспертизу", - говорится в сообщении.

Останки солдат обнаружил поисковый отряд "Застава святого Ильи Муромца", который является одним из самых профессиональных поисковых объединений России. "Невзирая на тяжелые условия, поисковиками были найдены 28 солдат и офицеров РККА, погибших и пропавших без вести при выполнении своего воинского долга. По прошествии более 70 лет с момента окончания кровопролитных боев на Смоленской земле находить погибших военнослужащих все труднее. Но поисковики, используя новые технологии поиска, добиваются успеха, несмотря на трудности", - отметил руководитель департамента поисковой и реконструкторской работы РВИО Сергей Баринов.

Оккупация Смоленской области немецко-фашистскими захватчиками началась в июле 1941 года и длилась более двух лет. За это время погибли более 150 тыс. мирных жителей, по сравнению с довоенным временем население области сократилось на половину. 93% зданий Смоленска лежало в руинах. 25 сентября 1943 года в результате Смоленской наступательной операции войсками Западного фронта Смоленск был освобожден от гитлеровцев.