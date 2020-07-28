Во Владимирской области ввели штраф для тех, кто покупает алкоголь детям

ВЛАДИМИР, 28 июля. /ТАСС/. Депутаты Заксобрания Владимирской области проголосовали за введение штрафов для граждан, которые покупают алкоголь несовершеннолетним, сумма штрафов составит от 3 тыс. до 5 тыс. рублей. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе регионального парламента.

"Идея проработки законопроекта предложена прокурором области Игорем Пантюшиным. Чаще всего алкоголь несовершеннолетним покупают взрослые. До сих пор их действия оставались безнаказанными. Этот пробел и устраняет новый закон. За подобные действия законом вводится административная ответственность - штраф от 3 тыс. до 5 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе Заксобрания, за последние полтора года только в одном Владимире за употребление пива и спиртосодержащей продукции было поставлено на учет 375 несовершеннолетних. При этом за продажу алкоголя несовершеннолетним к ответственности привлечено только 30 человек. Как уточнили ТАСС в пресс-службе, нововведение вступает в силу со дня принятия.