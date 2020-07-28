Клишас назвал незаконной блокировку YouTube-канала "Царьграда"

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Решение компании Google о блокировке официального аккаунта телеканала "Царьград" на YouTube не соответствует российскому законодательству и является проявлением цензуры. Об этом ТАСС заявил во вторник глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

"Блокировка на YouTube канала "Царьград" является проявлением цензуры и не соответствует российскому законодательству", - сказал Клишас.

Ранее телеканал сообщил о том, что блокировка его аккаунта на YouTube произошла в ночь на 28 июля. Сейчас "Царьград" готовит официальное обращение к администрации платформы с требованием восстановления канала.

Как говорится в сообщении американской компании Google, аккаунт телеканала заблокирован в связи с "законом о санкциях и нарушением правил торговли".

Председатель совета директоров группы компаний "Царьград" Константин Малофеев находится под санкциями Европейского Союза с 2014 года в связи с событиями на востоке Украины.

"Царьград" начал вещать в 2015 году. Он позиционирует себя как консервативный информационно-аналитический телеканал, освещающий события в России и мире "с точки зрения русского православного большинства". В сфере профессиональных интересов телеканала - внутренняя и внешняя политика России, геополитика, международные отношения, культура, традиции, религия.