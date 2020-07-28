У тестировавших вакцину от коронавируса добровольцев в Сеченовке не было жалоб на здоровье

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Добровольцы, на которых проводились клинические испытания вакцины от коронавируса в Сеченовском университете, после выписки не обращались с жалобами о своем самочувствии. Об этом сообщил ТАСС во вторник директор Института трансляционной медицины и биотехнологий Сеченовского университета Вадим Тарасов.

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"На текущий момент никаких жалоб, обращений, по крайней мере нам известных, не было. По нашим данным, все в порядке. У них у всех есть телефоны наших специалистов по клиническим исследованиям, к которым они могут обращаться в любой момент при возникновении подозрений на нежелательные лекарственные реакции или явления", - сказал он.

Тарасов также уточнил, что вторая группа добровольцев, которая получала вакцину по бустерной системе, должна будет прийти на анализы в ближайшее время. "Это будет 42-й день с момента начала исследований, то есть в ближайшее время", - пояснил он.

Первый этап исследований вакцины, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России, начался в Сеченовском университете 18 июня, когда были провакцинированы первые 18 добровольцев. Вторая группа добровольцев из 20 человек была вакцинирована 23 июня и выписана 20 июля.