Чемпионат EuroSkills в Петербурге пройдет в сентябре 2022 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Европейский чемпионат по профессиональному мастерству EuroSkills, который в 2022 году примет Санкт-Петербург, будет проходить в течение сентября. Соответствующее распоряжение опубликовано во вторник на портале правовой информации.

"Перечень международных, спортивных, культурных, научных и деловых массовых мероприятий дополнить пунктом 8 следующего содержания: Европейский чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам "Ворлдскиллс" в г. Санкт-Петербурге в 2022 году 1 сентября - 1 октября 2022 г.", - говорится в документе.

В марте 2019 года генеральная ассамблея WorldSkills Europe в Будапеште приняла решение о проведении чемпионата EuroSkills в 2022 году в Санкт-Петербурге. Это самые масштабные в Европе соревнования по профессиональному мастерству для молодых людей до 25 лет, которые проводятся раз в два года в одной из 28 стран-участниц WorldSkills Europe. Движению WorldSkills в мире более 70 лет, однако устраивать чемпионаты исключительно среди европейских команд стали только с 2008. Столицей первого чемпионата Европы был Роттердам.

Ранее в пресс-службе администрации Петербурга сообщали, что город уже начал подготовку к чемпионату и заключил соответствующее соглашение с правительством Ленинградской и Новгородской областей, Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов и Агентством развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)". Как отметили в администрации, соглашение "позволит эффективно подготовить и провести чемпионат на всех запланированных площадках", в частности, в Санкт-Петербурге и Великом Новгороде.