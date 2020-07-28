Полумарафон "ЗаБег" станет первым массовым мероприятием после пандемии в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. IV Всероссийский полумарафон "ЗаБег - 2020", претендующий на попадание в Книгу рекордов Гиннесса, станет первым массовым мероприятием в России после снятия ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Событие пройдет 2 августа, сообщили журналистам организаторы полумарафона во вторник на пресс-конференции в Петербурге.

"Очень долго сражались за то, чтобы этот старт все-таки состоялся. Естественно, мы будем соблюдать все требования Роспотребнадзора и будем просить участников соблюдать физическую дистанцию и беречь свое здоровье и здоровье окружающих, - сказала руководитель проекта "Лига героев" Ксения Шойгу во время пресс-конференции, посвященной проекту.

В свою очередь председатель комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга Антон Шантырь отметил, что "ЗаБег" - это первое массовое мероприятие после пандемии, которое проводится как в Санкт-Петербурге, так и во всей России. По его словам, полумарафон станет стартом проведения других масштабных проектов.

Полумарафон в Петербурге и в других городах-участниках пройдет 2 августа при соблюдении социальной дистанции.

В этом году старт полумарафона в Петербурге начнется на Исаакиевской площади, а трасса будет проложена по набережным города. "Я отношусь к забегу как к прогулке. Забег - легальный способ выйти на проезжую часть, прогуляться по городу, посмотреть на него другими глазами - это то, что практически невозможно сделать в обычной жизни", - сказал амбассадор забега издатель Борис Пиотровский.

По словам организаторов проекта, вдоль всей беговой трассы будут стоять волонтеры и врачи, которые будут оказывать помощь участникам.

"ЗаБег" в формате онлайн

Участники полумарафона в онлайн-формате могут преодолеть выбранную дистанцию в любом месте и за любое время. "Мы считаем, что люди должны бежать везде, не только в крупных городах. Для этого создан онлайн-забег, для этого существуют разные форматы забега", - сказала Шойгу.

Чтобы стать участником онлайн-забега, необходимо зарегистрироваться на сайте проекта, выбрать дистанцию, преодолеть ее в удобные время и место и отправить зафиксированный результат организаторам через личный кабинет. Медали и подарки для онлайн-участников будут отправлены Почтой России.

"ЗаБег" на мировой рекорд

Как рассказала Ксения Шойгу, мировой рекорд планируется зафиксировать в режиме онлайн. "Мы уже выбрали главного судью. После забега все видеоматериалы будут предоставлены судье для того, чтобы он зафиксировал мировой рекорд, и мы стали его обладателями", - сказала руководитель проекта.

Полумарафон одновременно запланирован в 85 городах России в 11 часовых поясах, это заявка на попадание в Книгу рекордов Гиннесса. Участники стартуют в одно время вне зависимости от часовых поясов и смогут преодолеть дистанции 1 520 м, 5, 10 или 21,1 км. "Мы хотим, чтобы данный социальный проект охватил всю страну. И как можно больше людей в России занимались спортом", - отметила руководитель проекта.

В "ЗаБеге" принимают участия города трех "форматов": партнерские (это те города, где мероприятие проводятся совместно с местными организаторами забегов), офлайн (города, где забег пройдет в традиционном формате) и онлайн.

В этом году часть организационных взносов участников будет перенаправлена в благотворительный фонд "Линия Жизни" для помощи тяжелобольным детям.

По итогам полумарафона из городов-участников будет выбрана Беговая столица. В предыдущие года Беговой столицей становились Казань (2017, 2018) и Владивосток (2019).