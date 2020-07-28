Коронавирус в ближнем зарубежье. Курбан-байрам пройдет без массовых богослужений

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Власти среднеазиатских республик, где в конце этой недели будут отмечать один из главных мусульманских праздников - Курбан-байрам, - вынуждены отменять массовые мероприятия из-за сложной ситуации с коронавирусом. Они призывают сограждан отмечать этот день дома и отказаться даже от поездок к родственникам.

Мусульманский праздник жертвоприношения (по-арабски - Ид аль-адха) знаменует завершение хаджа - паломничества мусульман в Мекку. Обычно в этот день богослужение начинается с проповедей и праздничного намаза с участием множества верующих, а кульминацией становится принесение в жертву животных. В Киргизии на этот раз отказались от проведения намаза на площадях и в мечетях, где в предыдущие годы собирались десятки тысяч мусульман. Сейчас власти призывают отметить праздник в кругу семьи.

Запретили проводить любые праздничные гулянья, а также "хождения по домам" и в Таджикистане, где эпидемиологическая ситуация достаточно стабильная, а ежедневный прирост числа заразившихся редко превышает 45 человек. Власти объяснили этот запрет необходимостью предотвратить вторую волну пандемии. По последним данным, всего в республике выявлено 7 235 заразившихся, выздоровели 6 028 человек, умерли 60.

В Казахстане, где местные администрации сами определяют формат празднования, почти повсеместно отменены массовые мероприятия. В столице республики - Нур-Султане - будут закрыты мечети, жителей призвали отказаться от поездок к родственникам, а в самом городе усилят санитарный контроль. Власти Туркмении, где по официальным данным, по-прежнему не зафиксировано ни одного случая инфицирования коронавирусом, также рекомендовано отмечать Курбан-байрам дома, объяснив это "повышенным содержанием в воздухе вредных для здоровья пылевых частиц".

Торжества без зрителей

Отменили массовые мероприятия и в Молдавии, где в конце августа отмечают сразу три праздника: годовщину освобождения республики от фашизма, День независимости и День родного языка. Как сообщил премьер-министр Ион Кику, культурные мероприятия, посвященные этим датам, пройдут без зрителей и будут транслироваться по телевидению. В стране сейчас действует режим чрезвычайного положения в области здравоохранения, однако власти отмечают, что в случае роста заболеваемости могут быть введены более жесткие меры, действовавшие до 15 мая.

В настоящий момент в Молдавии запрещена работа парков развлечений и ночных клубов, проведение свадеб, крестин и других массовых мероприятий, сохраняется обязательный двухнедельный карантин для въезжающих в страну, до конца лета будут закрыты театры и кинозалы, детские сады и лагеря. По последним данным, всего в республике выявлено 23 154 инфицированных (плюс 120 за сутки), число летальных исходов возросло до 748.

Карантин продлевают

В Узбекистане, где действующие карантинные ограничения продлили до 15 августа, эпидемиологическая обстановка остается непростой. Президент республики Шавкат Мирзиёев в понедельник впервые за время пандемии появился на публике в медицинской маске - он принимал участие в открытии центров для обследования пациентов с подозрением на коронавирус, под которые переоборудовали павильоны "Узэкспоцентра" и Дворец гимнастики спорткомплекса "Ешлик" ("Юность"). За минувшие сутки в стране зарегистрировано 686 новых случаев заражения, а общее число инфицированных достигло 21 506. За все время пандемии выздоровели 11 674 пациентов (55% от числа инфицированных), умерли - 122.

В Азербайджане, где до 31 августа действует особый карантинный режим, а в Баку и еще 13 крупных городах и районах республики до 5 августа введен жесткий карантин, суточный прирост начинает стабилизироваться, однако цифры все еще остаются высокими. За последние сутки в стране выявлено 396 человек с коронавирусом, общее число заразившихся достигло 30 446. За время пандемии выздоровели 23 242 пациента, умерли - 423.

Российские врачи помогают

Глава Минздрава Казахстана заявил во вторник, что строгие ограничительные меры, которые действовали с 5 июля, принесли первые результаты: ситуация в стране стабилизируется. По его словам, это делает возможным поэтапное смягчение карантина, срок которого истекает 2 августа. На данный момент в республике подтверждены 84 648 случаев инфицирования коронавирусом, 54 404 пациента выздоровели, 610 умерли. Во вторник для обмена опытом и оказания помощи коллегам в Жамбылскую область Казахстана прибыла группа врачей из Татарстана.

Российские специалисты работают и в Киргизии, где положение остается сложным. Они приехали туда на прошлой неделе и помогают киргизским коллегам в больницах столицы и четырех областей страны. С конца июня в республике ежедневно фиксируют по 500-700 новых случаев инфицирования. По последним данным, в стране за время пандемии коронавирус выявлен у 33 844 человек, выздоровели 22 296 пациентов, число летальных исходов достигло 1 329. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков объявил 30 августа днем траура по погибшим от коронавируса.

В начале преодоления

Более оптимистичен в своих оценках стал премьер-министр Армении Никол Пашинян, который ранее эмоционально характеризовал ситуацию с коронавирусом в республике как близкую к катастрофе. В интервью телеканалу РБК во вторник он отметил, что страна "начала преодолевать эпидемию". За последние сутки там было зафиксировано 239 новых случаев инфицирования, а общее число заразившихся достигло 37 629, 27 357 человек выздоровели, 719 умерли.

Суточные показатели заболеваемости остаются стабильными в Белоруссии. Общее число инфицированных там достигло 67 336 (плюс 115 за сутки), выздоровевших - 60 669, за время пандемии умерли 543 пациента. Нормализуется ситуация в Грузии, в одном из районов которой на прошлой неделе была зафиксирована вспышка заболеваемости. За последние сутки в стране было выявлено 8 новых случаев, а общее число заразившихся достигло 1 145. Вылечились 927 пациентов, умерли 16 человек.

На Украине вновь отмечается увеличение суточного числа инфицированных (плюс 919 новых случаев за сутки, всего 66 575). 27 июля министр здравоохранения страны Максим Степанов признал, что ситуация с распространением вируса "достаточно напряженная" и призвал сограждан внимательнее относиться к своему здоровью.