Лукашенко заявил, что перенес коронавирус

МИНСК, 28 июля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что перенес коронавирусную инфекцию "на ногах" и без симптомов. Об этом он рассказал во вторник при посещении войсковой части внутренних войск МВД в Минске.

"Как я и говорил, 97% населения у нас переносят эту заразу бессимптомно. Слава богу, что мне удалось попасть в эту когорту бессимптомных, - приводит его слова агентство БелТА. - Наконец и я попал в золотой фонд Беларуси, перенеся этот вирус".

По словам Лукашенко, сегодня руководство и личный состав ведомств системы обеспечения национальной безопасности, "встречаются с человеком, который на ногах умудрился перенести коронавирус". "Такое вчера заключение врачи сделали. Бессимптомно [перенес]", - сказал глава государства.

В Белоруссии число выявленных случаев инфицирования коронавирусом составляет более 67 тыс. В условиях вспышки коронавириуса местные власти не стали вводить карантин. В стране проводятся массовые мероприятия, проходит кампания по выборам президента, которые назначены на 9 августа.

Лукашенко рекомендовал белорусам не паниковать, и несколько раз давал населению советы по борьбе с коронавирусом. Например, он отмечал, что в этом помогают употребление жирной пищи, в частности, сливочного масла, а также прогулки на свежем воздухе и занятия спортом. Кроме того, глава государства советовал белорусам поработать в поле на тракторе, сходить в сауну и принять "100 грамм", но только в нерабочее время. В начале июля Лукашенко заявил, что Белоруссия победила коронавирусную инфекцию, продемонстрировав "политическое здравомыслие и народную мудрость".