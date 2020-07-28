Каспийский медиафорум в Астрахани пройдет в конце октября

АСТРАХАНЬ, 28 июля. /ТАСС/. Власти Астраханской области планируют провести Каспийский медиафорум, который объединит журналистов, волонтеров и экологическое сообщество стран Прикаспия на одной площадке, в конце октября этого года. Об этом сообщил во вторник на заседании правительства области руководитель администрации губернатора Павел Паутов.

"По согласованию с коллегами из администрации президента России определяем время проведения форума в последней декаде октября", - сказал Паутов.

В этом году Медиафорум пройдет Ег, добавил он. На его проведение будет выделено 6,6 млн рублей, это средства Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества и Фонда президентских грантов.

"В этом году планируем форум по расширенной программе, в два дня. Будет организована Каспийская школа волонтерства, параллельно пройдут лекции и мастер-классы по экологической тематике", - отметил Паутов.

Астраханские власти, по словам Паутова, при организации медиафорума преследуют две цели: формирование позитивной международной повестки и представление Астраханской области в качестве привлекательного региона для туризма и обучения.

Идея форума родилась в 2014 году на саммите "пятерки" стран Каспийского моря (РФ, Казахстан, Азербайджан, Иран, Туркмения). Первый Каспийский медиафорум прошел в Астрахани в 2015 году. За время проведения форума в Астраханской области была создана Каспийская редакция, Каспийский экспертный клуб, также регулярно осуществляются обмены информацией. Организаторы мероприятия - правительство Астраханской области при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.