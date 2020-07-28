Аксенов: угрозы дефицита воды для большинства районов Крыма нет

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июля. /ТАСС/. Угрозы дефицита воды для большинства районов Республики Крым нет, заявил журналистам глава региона Сергей Аксенов.

"Вчера был приход 155 тыс. кубометров в три водохранилища при том, что Симферополь потребляет 160 тыс. в сутки. Смотрим за ситуацией, она развивается. Другим регионам (районам Крыма - прим. ТАСС) пока такой угрозы никакой нет", - сказал Аксенов.

Он отметил, что сейчас на полуострове благоприятная - пасмурная и дождливая - погода. Однако в будущем необходимо искать новые источники водоснабжения.

"Конечно, вопрос не решен с орошением и мелиорацией, почему и говорим, что 800 млн кубометров, которые поступали по Северо-Крымскому каналу, заменить пока нет возможности. Но Крым и до Северо-Крымского канала живо развивался. И нам надо включить мозги - время прошло, технологии позволяют найти выход", - уверен Аксенов.

Проблемы водоснабжения и орошения земель в Крыму существуют с 2014 года, когда Украина в одностороннем порядке перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, обеспечивавшему до 90% потребностей полуострова. Сейчас жители и предприятия региона получают воду из источников полуострова. Текущий год выдался очень засушливым, и поднимается вопрос о возможном дефиците воды.