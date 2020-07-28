Дегтярев поручил разобраться с "подпольными" точками общепита в Хабаровском крае

ХАБАРОВСК, 28 июля. /ТАСС/. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев дал поручение разобраться с точками сфер развлечения и общественного питания, которые в период ограничений из-за пандемии коронавируса работают в регионе незаконно. Об этом он сообщил в интервью газете "Коммерсантъ" .

Врио губернатора отметил, что подпольная работа таких заведений может быть одной из причин распространения коронавирусной инфекции.

"Люди набиваются, происходит заражение. С этим дал поручение разобраться. Ситуация стабильная, но есть тенденция к увеличению числа зараженных", - сказал Дегтярев.

Коэффициент прироста заболеваемости в Хабаровском крае за неделю составляет 1,9, что выше показателя по Дальнему Востоку - 1,3, а также выше общероссийского - 0,7. В среднем за сутки в регионе выявляют 120 заразившихся. В тяжелом состоянии пребывают 67 человек, из них 52 подключены к аппаратам ИВЛ. С начала пандемии в крае выявлен 7 091 случай заражения новым коронавирусом, 4 246 человек выздоровели, 53 пациента умерли.

Дегтярев ранее называл эту ситуацию тревожной. В региональном управлении Роспотребнадзора рост численности заразившихся связывали с увеличением активности населения. Люди не соблюдают масочный режим, игнорируют запрет на собрания. Режим ограничений в крае продлен до 9 августа. После этой даты в регионе на условиях жесткого контроля со стороны санитарных служб планируется начать точечные послабления.