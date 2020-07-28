В Кремле прокомментировали новость о COVID-19 у Лукашенко

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. В Кремле не знали о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко перенес коронавирус. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя заявление президента Белоруссии о перенесенном им заболевании.

"Нам об этом не было известно", - сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Лукашенко во вторник заявил, что перенес коронавирус "на ногах" и без каких-либо симптомов. Президенты РФ и Белоруссии встречались 24 июня на Параде Победы в Москве и 30 июня на открытии Ржевского мемориала советскому солдату.

На вопрос о состоянии здоровья российского лидера Песков заверил: "У нашего президента со здоровьем все нормально". Он добавил, что Путин продолжает свой рабочий график.