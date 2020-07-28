Почти треть школ Мурманской области к концу 2020 года обеспечат широкополосным интернетом

МУРМАНСК, 28 июля. /ТАСС/. Широкополосный интернет к концу 2020 года появится в 30% школ Мурманской области в рамках национального проекта "Образование". Эти школы станут точками роста в регионе, сообщила министр образования и науки Мурманской области Анна Головина в ходе заседания правительства региона.

"После пандемии у нас выявлены точки роста - то, над чем нам еще необходимо работать, например, обеспечение учебных заведений широкополосным интернетом. В плане цифровизации ключевым мероприятием станет обеспечение широкополосным интернетом всех образовательных организаций последовательно. Так, например, на начало этого года у нас было 7% таких школ, мы планируем, что до конца года широкополосным интернетом у нас будет обеспечено более 30% школ, и в следующем году мы эту работу продолжим", - сказала Головина.

Приоритет, по словам профильного министра, будет отдаваться образовательным учреждениям в отдаленных районах области и малокомплектным школам, это даст им возможность использовать в образовательном процессе дистанционные формы обучения. "Это не говорит о том, что мы стопроцентно какие-то школы переведем на дистанционное обучение, но предлагать такую возможность малокомплектным школам, а у нас таких школ в регионе 10, где обучающихся менее 40 человек, мы будем. Есть у нас и филиалы школ, где учатся 1-2 человека, и там есть сложности с педагогами, эту возможность мы тоже будем предусматривать", - добавила Головина.

По информации министерства образования региона, к 1 сентября 2020 года в Мурманской области, в населенных пунктах Мурмаши, Кола, Молочный и Пушной будут открыты четыре Центра образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста". На их создание из федерального, областного и местного бюджетов направлено 4,7 миллиона рублей. Эта работа продолжается, всего в регионе планируется оснастить высокотехнологичным оборудованием 32 образовательных учреждения.

"Точки роста" позволят обучающимся получить современное качественное образование по предметам "Технология", "Информатика", "ОБЖ", а также дополнительное образование в сфере IT-технологий, медиатворчества, шахматного мастерства, проектной и внеурочной деятельности. Благодаря обновленной материально-технической базе изменится "Технология". Вместо привычных компетенций появятся: 3D-моделирование, прототипирование, компьютерное черчение, технологии цифрового пространства.

Все сотрудники центров "Точка роста" прошли дистанционное обучение на образовательной платформе Фонда развития новых форм образования elducation.ru по курсу: "Гибкие компетенции в проектной деятельности".