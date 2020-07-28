Первый доброволец, испытывающий вакцину от "Вектора", получил прививку

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Клинические испытания вакцины от коронавируса, разработанной Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор", начались с пяти добровольцев. Первый из них уже привит, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Роспотребнадзора.

"В соответствии с разработанным протоколом, клиническое исследование началось с пяти добровольцев. Первый доброволец был привит 27 июля, а второй будет вакцинирован 30 июля, то есть с интервалом в 72 часа", - говорится в сообщении.

Трое других добровольцев будут привиты через аналогичный период времени. "За самочувствием участников исследования будет вестись стационарное наблюдение. Первый привитый чувствует себя хорошо", - добавили в ведомстве.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что центр "Вектор" 24 июля получил разрешение Минздрава на проведение клинических испытаний вакцины на добровольцах.