Каналы и студии "Газпром-медиа" за июль - август возобновят съемки 37 проектов

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Телеканалы и студии, входящие в "Газпром-медиа", за июль - август вернут в производство 37 проектов после снятия ограничительных мер в Москве, Подмосковье и некоторых регионах России, съемки проходят при соблюдении всех рекомендаций Роспотребнадзора. Об этом сообщает пресс-служба холдинга во вторник.

"Период самоизоляции, безусловно, внес коррективы в производственный процесс. Это время показало, что медиа - очень гибкий бизнес, который быстро адаптировался к созданию нестандартных форматов. Сейчас наши творческие группы оперативно вернулись к привычному и качественному производству. Важно, что съемочный процесс проходит с соблюдением всех рекомендаций и мер, чтобы сберечь здоровье каждого участника творческих групп", - сказал гендиректор холдинга "Газпром-медиа" Александр Жаров, чьи слова привели в пресс-службе.

Он отметил, что телеканалы и студии, которые входят в состав холдинга, в новом телесезоне готовы удивлять зрителей и партнеров. Телеканалы НТВ, ТНТ, "Супер", ТВ-3, "Пятница!", студии Comedy Club Production, Good Story Media, "Киностудия КИТ", 123-Production вернут в производство суммарно 37 проектов за июль и август.

На канале НТВ работа над проектами идет в соответствии с запланированным графиком. В частности, возобновился съемочный период исторической драмы "За час до рассвета" с Константином Хабенским, Андреем Бурковским и Артуром Смольяниновым, а также спортивной драмы "Мастер" с Игорем Петренко, Антоном Васильевым и Анатолием Белым, рассказывающей о легендарной команде чемпионов "КАМАЗ-мастер". Студийные съемки общественно-политических, информационных программ в период самоизоляции не были остановлены, но проводились без зрителей. Летом такие программы уходят на каникулы, чтобы вернуться осенью.

Comedy Club Production возвращается к работе над проектами "Женский стендап", "Студия Союз", Stand up, "Однажды в России", "Импровизация", "Открытый микрофон". Осенью вместе с каналом ТНТ они продолжат съемки новых выпусков шоу Comedy Club и основных этапов шоу-талантов "Танцы". Зрителей также ожидают новые сезоны сериалов "Ольга", "СашаТаня", премьеры сериалов "Иванько", "Гусар" и других.

Канал ТВ-3 снимает продолжение проектов "Вернувшиеся", "Новый день", "Старец", а также новые шоу "Миллион на мечту", "Лучший пес". Готовит премьеры к новому сезону и телеканал "Пятница". Телеканал "Матч ТВ" вернулся к съемкам матчей, которые происходят на стадионе согласно специальному регламенту, и вместе с Российским футбольным союзом приступил к реализации интерактивного проекта для болельщиков и зрителей - "Цифровой стадион", позволяющего погрузиться в атмосферу футбольных стадионов страны. "Анимационная студия 2х2" за время самоизоляции продолжала производство собственного контента, выпустив за март - июль 727 минут анимации.