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Гидрометцентр рассказал о возможных последствиях геомагнитных бурь в ближайшие дни

Бури могут повлиять на различные виды связи на севере, электронные приборы в том числе, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Последствиями геомагнитных бурь могут стать проблемы со связью в северных регионах России. На погоду это явление никак не повлияет, сообщил во вторник ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Ранее ученые МЧС сообщили, что на Земле во вторник и среду возникнет опасная геомагнитная.

"Это может повлиять на различные виды связи на севере, электронные приборы в том числе. В умеренных широтах они [геомагнитные бури] влияют не очень активно", - сообщил он.

По словам Вильфанда, авторитетных исследований о том, что геомагнитные бури влияют на погоду, в настоящее время нет.

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РоссияВильфанд, Роман Менделевич
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