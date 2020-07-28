Суд в Москве оштрафовал главу ФБК Жданова на 100 тыс. рублей

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Судебный участок мирового судьи района Даниловский в Москве во вторник принял решение оштрафовать на 100 тыс. рублей директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова за злостное неисполнение решения суда. Об этом сообщили ТАСС в суде.

"Суд признал виновным Жданова по уголовному делу о злостном неисполнении решения суда и назначил ему наказание в виде штрафа в 100 тыс. рублей", - сообщили ТАСС в суде.

Ранее прокуратура требовала назначить главе ФБК наказание в виде запрета занимать руководящие должности в общественных и иных организациях. Вину Жданов не признает, его адвокат Владимир Воронин заявил ТАСС, что обжалует приговор. По статье о неисполнении служащим коммерческой или иной организации вступившего в силу решения суда директору ФБК грозило наказание вплоть до двух лет лишения свободы.

Согласно приговору, Жданов не исполнил решение Люблинского суда столицы от 2017 года, согласно которому был удовлетворен иск бизнесмена Алишера Усманова о защите чести и достоинства к ФБК и блогеру Алексею Навальному. Суд обязал их удалить из интернета ряд эпизодов фильма "Он вам не Димон" и опубликовать опровержение ложных сведений. Как сказано в тексте приговора, в полной мере ничего из этого не было сделано, хотя несколько записей со своих ресурсов фонд удалил.